Марфа Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Леонтьевна

Марфа Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Леонтий Никифорович

Мать: Катерина

Смерть
Неизвестно