Рудаков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Рудаков Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1666
Сын: Рудаков Еремей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1668
Сын: Рудаков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно