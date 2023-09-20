Задорожная Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадорожная Мария Федорова

Задорожная Мария Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

06.01.1908

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задорожный Еремей Васильев

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Задорожная (Задорожная)) Елена Еремеева

Отец ребёнка: Задорожный Еремей Васильев

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Задорожный Давид Еремеевич

Отец ребёнка: Задорожный Еремей Васильев

Рождение ребёнка
05.11.1862

Сын: Задорожный Павел Еремеев

Отец ребёнка: Задорожный Еремей Васильев

Рождение ребёнка
12.01.1865

Дочь: (Задорожная (Задорожная)) Татьяна Еремеева

Отец ребёнка: Задорожный Еремей Васильев

Рождение ребёнка
29.06.1867

Сын: Задорожный Петр Еремеев

Отец ребёнка: Задорожный Еремей Васильев

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Черняк (Черняк (Задоожная)) Пелагея Еремеева

Отец ребёнка: Задорожный Еремей Васильев

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Задорожный Наум Еремеевич

Отец ребёнка: Задорожный Еремей Васильев

Смерть
06.01.1908

Мы используем куки для улучшения работы сайта.