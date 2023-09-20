Задорожная Мария Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти06.01.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Задорожная (Задорожная)) Елена Еремеева
Отец ребёнка: Задорожный Еремей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Задорожный Давид Еремеевич
Отец ребёнка: Задорожный Еремей Васильев
Рождение ребёнка
05.11.1862
Отец ребёнка: Задорожный Еремей Васильев
Рождение ребёнка
12.01.1865
Дочь: (Задорожная (Задорожная)) Татьяна Еремеева
Отец ребёнка: Задорожный Еремей Васильев
Рождение ребёнка
29.06.1867
Отец ребёнка: Задорожный Еремей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Черняк (Черняк (Задоожная)) Пелагея Еремеева
Отец ребёнка: Задорожный Еремей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Задорожный Наум Еремеевич
Отец ребёнка: Задорожный Еремей Васильев
Смерть
06.01.1908