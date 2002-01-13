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Григорьев Владимир Самуилович

Место рождения

архангельск, Архангельская обл. Russian Federation

Дата рождения

26.06.1920

Дата смерти

13.01.2002

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1920

Отец: Григорьев Самуил Егорович

Мать: Григорьева Ирина Александровна

архангельск, Архангельская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
21.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Надежда Васильевна

Arkhangelsk, Arkhangelsk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.01.2002