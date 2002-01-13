Григорьев Владимир Самуилович
Место рожденияархангельск, Архангельская обл. Russian Federation
Дата рождения26.06.1920
Дата смерти13.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1920
архангельск, Архангельская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
21.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Надежда Васильевна
Arkhangelsk, Arkhangelsk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.01.2002