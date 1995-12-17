Шевкунова, Ващенко (Погорелова) Анна Филипповна
Место рожденияБелорусь, Могилёвская обл.
Дата рождения1912
Дата смерти17.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Шевкунов Филипп
Мать: Алёна
Белорусь, Могилёвская обл.
Белорусь, Могилёвская обл. Чаусовский р-он Проживала - г. Брест, ул. Стрелковая, д. 103, к.3
Рождение ребёнка
01.07.1937
Дочь: Ващенко Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Ващенко Ефим Михайлович
Юшковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Белоруссия, Могилёвская обл., Чаусовский район, Усусенский с/с., деревня Юшковичи
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Погорелов Фёдор Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Инструментальщица | Паровозное депо Брест-Восточный
Смерть
17.12.1995
г. Москва Хованское кладбище, Центральное, участок № 403, в одной могилке с дочкой Еленой Ефимовной (Центральное это около главной конторы, где бабушки дальше прямо по дороге)