Бадрышева (Рябцева) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадрышева (Рябцева) Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1975

Отец: Рябцев Михаил Пантелемонович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1996

Дочь: Бадрышева Юлиана Олеговна

Отец ребёнка: Бадрышев Александр

Рождение ребёнка
29.05.2006

Дочь: Бадрышева Дарья Александровна

Отец ребёнка: Бадрышев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадрышев Александр

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