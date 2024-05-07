Рыжков Максим Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1966
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1996
Дочь: Рыжкова Олеся Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
Неизвестно