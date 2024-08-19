Юренков Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юренков Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кузоватово, Ульяновск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юренкова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
23.05.1994

Дочь: Юренкова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Юренкова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
23.10.1999

Сын: Юренков Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Юренкова Людмила Владимировна

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