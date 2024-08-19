Юренков Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кузоватово, Ульяновск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1994
Дочь: Юренкова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Юренкова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
23.10.1999
Сын: Юренков Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Юренкова Людмила Владимировна