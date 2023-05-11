Комарова (Крылова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Крылова) Лидия Николаевна

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Место рождения

Деревня Мордвины, Владимирская область, Ковровский район

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Мордвины, Владимирская область, Ковровский район
Рождение ребёнка
31.05.1961

Сын: Комаров Сергей Борисович

Отец ребёнка: Комаров Борис Дмитриевич

Деревня Мордвины, Владимирская область, Ковровский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Борис Дмитриевич

Смерть
Неизвестно