Мурыгина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Мурыгин Михайло сын
Отец ребёнка: Мурыгин Яков Епифанович
Рождение ребёнка
01.08.1830
Сын: Мурыгин Артём (Антон) Яковливич
Отец ребёнка: Мурыгин Яков Епифанович
Рождение ребёнка
11.01.1836
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Мурыгин Яков Епифанович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Мурыгин Яков Епифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно