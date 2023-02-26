Мурыгина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурыгина Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Мурыгин Михайло сын

Отец ребёнка: Мурыгин Яков Епифанович

Рождение ребёнка
01.08.1830

Сын: Мурыгин Артём (Антон) Яковливич

Отец ребёнка: Мурыгин Яков Епифанович

Рождение ребёнка
11.01.1836

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Мурыгин Яков Епифанович

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Мурыгин Яков Епифанович

Волово, Воловский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурыгин Яков Епифанович

Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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