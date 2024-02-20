Штепа Агрипина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штепа Агрипина Ефимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1830

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Белая Ксения Александровна

Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Рождение ребёнка
1862

Сын: Штепа Ефим Александрович

Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Рождение ребёнка
?.04.1870

Сын: Штепа Ст. Иван Александрович

Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Закотный
Бракосочетание
До 1870

Муж: Штепа Александр Антонович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
21.06.1871

Сын: Штепа Ср. Иван Александрович

Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
ГАДО , Ф _ 265-1-1, м/к-1871г.,лист-79,зап-35
Смерть
1873
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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