Штепа Агрипина Ефимовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1830
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Белая Ксения Александровна
Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Рождение ребёнка
?.04.1870
Сын: Штепа Ст. Иван Александрович
Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Закотный
Бракосочетание
До 1870
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
21.06.1871
Сын: Штепа Ср. Иван Александрович
Отец ребёнка: Штепа Александр Антонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
ГАДО , Ф _ 265-1-1, м/к-1871г.,лист-79,зап-35
Смерть
1873
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука