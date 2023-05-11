Комаров Виктор Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомаров Виктор Валентинович

Комаров Виктор Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.09.2000

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.2002

Сын: Комаров Александр Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
29.02.2020

Жена: скрыто настройками приватности