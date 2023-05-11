Комаров Виктор Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.09.2000
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.2002
Сын: Комаров Александр Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
29.02.2020
Жена: скрыто настройками приватности