Кокшаров Стефан Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1913
ГАСО ф6 о17 20 мая 1913г Жених: деревни Поддубровки запасной канонир Петр Димитриев Федяков, православный, первым браком, 24г Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Татиана Василиева Истом... Показать все
Место жительства
1913
ГАСО ф6 о17 6 ноября 1913г Жених: деревни Поддубровки крестьянин Иоанн Сергиев Федяков, православный, первым браком, 18 лет Невеста: деревни Шуртанской выселки крестьянская дочь девица Ирина Евфимиева... Показать все
Смерть
Неизвестно