Мустафин Ибрагим Бакиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1906
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1906
Отец: Мустафин Баки
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бакиев Закуан Ибрагимович
Мать ребёнка: Галлямова Фагиля Галлямовна
Рождение ребёнка
27.08.1934
Сын: Бакиев Сафуан Ибрагимович
Мать ребёнка: Галлямова Фагиля Галлямовна
Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Нугманова Фархинур Ибрагимовна
Мать ребёнка: Галлямова Фагиля Галлямовна
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галлямова Фагиля Галлямовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махинур Ибрагимовна
Мать ребёнка: Галлямова Фагиля Галлямовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галлямова Фагиля Галлямовна
Подвиг
Неизвестно
Смерть
1991