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Мустафин Ибрагим Бакиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1906

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1906

Отец: Мустафин Баки

Мать: Мустафина Галима Мухаметсадыковна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бакиев Закуан Ибрагимович

Мать ребёнка: Галлямова Фагиля Галлямовна

Рождение ребёнка
27.08.1934

Сын: Бакиев Сафуан Ибрагимович

Мать ребёнка: Галлямова Фагиля Галлямовна

Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Нугманова Фархинур Ибрагимовна

Мать ребёнка: Галлямова Фагиля Галлямовна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галлямова Фагиля Галлямовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махинур Ибрагимовна

Мать ребёнка: Галлямова Фагиля Галлямовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галлямова Фагиля Галлямовна

Подвиг
Неизвестно
Смерть
1991