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Баклушин Федор Павлов

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Место рождения

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1885

Отец: Павел Григорьев

Мать: Параскева Фролова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.11.1913

Дочь: Александра Федорова

Мать ребёнка: Фекла Терентьева

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.04.1918

Сын: Баклушин (полозов) Александр Федоров

Мать ребёнка: Фекла Терентьева

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Баклушин (полозов) Алексей Федоров

Мать ребёнка: Фекла Терентьева

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Терентьева

Смерть
Неизвестно
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