Баклушин Федор Павлов
Место рождения
Дата рождения30.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1885
Отец: Павел Григорьев
Мать: Параскева Фролова
Рождение ребёнка
21.11.1913
Дочь: Александра Федорова
Мать ребёнка: Фекла Терентьева
Рождение ребёнка
08.04.1918
Сын: Баклушин (полозов) Александр Федоров
Мать ребёнка: Фекла Терентьева
Рождение ребёнка
1925
Сын: Баклушин (полозов) Алексей Федоров
Мать ребёнка: Фекла Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Терентьева
Смерть
Неизвестно