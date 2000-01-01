Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гребенюк Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1953

Дочь: Шелухина Любовь Павловна

Отец ребёнка: Шелухин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелухин Николай Павлович

Отец ребёнка: Шелухин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелухина Галина Павловна

Отец ребёнка: Шелухин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелухин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Шелухин Павел Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелухин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелухина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Шелухин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелухин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Шелухин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелухина Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Шелухин Павел Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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