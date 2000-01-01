Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гребенюк Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1953
Дочь: Шелухина Любовь Павловна
Отец ребёнка: Шелухин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шелухин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелухина Галина Павловна
Отец ребёнка: Шелухин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелухин Виктор Павлович
Отец ребёнка: Шелухин Павел Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелухина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Шелухин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шелухин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелухина Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Шелухин Павел Фёдорович
Смерть
Неизвестно