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Duesterhoeft Michael
Duesterhoeft Michael
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Дата смерти
1920
Пол
Мужской
Отец
Duesterhoeft Johann
1826 г.р.
Мать
Wilhelmina
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Duesterhoeft Johann
Мать:
Wilhelmina
Смерть
1920
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