Duesterhoeft Michael — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Duesterhoeft Michael

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Duesterhoeft Johann

Мать: Wilhelmina

Смерть
1920
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