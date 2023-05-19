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Рафик
Рафик
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
2002
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
Альфия
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
?
Мать:
Альфия
Смерть
2002
город Зеленодольск Республика Татарстан
Похороны
Неизвестно
Зеленодольск
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