Руденко Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1951
Дочь: Фефелова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Руденко Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимонина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Руденко Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобзева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Руденко Надежда Григорьевна
Смерть
Неизвестно