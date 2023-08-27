Руденко Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1951

Дочь: Фефелова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Руденко Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимонина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Руденко Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобзева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Руденко Надежда Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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