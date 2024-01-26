Рудникова (Юдина) Любовь Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1951
Отец: Юдин Фёдор Михайлович
Мать: Юдина Нина Матвеевна
Рождение ребёнка
03.04.1970
Дочь: Волкова (Рудникова) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Рудников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
27.09.1975
Сын: Рудников Игорь Михайлович
Отец ребёнка: Рудников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
06.06.1982
Сын: Рудников Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Рудников Михаил Григорьевич