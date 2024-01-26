Рудникова (Юдина) Любовь Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудникова (Юдина) Любовь Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1951

Отец: Юдин Фёдор Михайлович

Мать: Юдина Нина Матвеевна

Рождение ребёнка
03.04.1970

Дочь: Волкова (Рудникова) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Рудников Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
27.09.1975

Сын: Рудников Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Рудников Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
06.06.1982

Сын: Рудников Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Рудников Михаил Григорьевич

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