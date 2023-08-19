(Никифорова) Клавдия
Место рождения
Дата рождения14.12.1907
Дата смерти21.11.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1907
Отец: Александров Никифор
Мать: Александрова Мария
Крещение
16.12.1907
Абызово, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Godparents:той же деревни крестьянина Павла Григорьева дочь Варвара | Троицкая церковь, село Абызово
Смерть
21.11.1908
Причина смерти: от кашля