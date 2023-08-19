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(Никифорова) Клавдия

Место рождения

Апнеры, Вурнарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

14.12.1907

Дата смерти

21.11.1908

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1907

Отец: Александров Никифор

Мать: Александрова Мария

Апнеры, Вурнарский район, Чувашская Республика
Крещение
16.12.1907
Абызово, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Godparents:той же деревни крестьянина Павла Григорьева дочь Варвара | Троицкая церковь, село Абызово
Смерть
21.11.1908
Апнеры, Вурнарский район, Чувашская Республика
Причина смерти: от кашля
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