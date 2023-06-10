Ильин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1993
Отец: Ильин Виктор Иванович
Бракосочетание
06.12.2019
Жена: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.02.2022
Сын: Ильин Виктор Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности