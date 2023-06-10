Ильин Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Александр Викторович

Ильин Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1993

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1966 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1993

Отец: Ильин Виктор Иванович

Мать: Скороходова Алла Валерьевна

Бракосочетание
06.12.2019

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.02.2022

Сын: Ильин Виктор Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности