Бовин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
Около 1865
Жена: Бовина Мария Степановна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бовин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бовина Мария Степановна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Бовина Афанасия Николаевна
Мать ребёнка: Бовина Мария Степановна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Бовина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Бовина Мария Степановна
Смерть
Неизвестно