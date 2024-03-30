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Бовин Николай Михайлович

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Бовина Мария Степановна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1866

Сын: Бовин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бовина Мария Степановна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Бовина Афанасия Николаевна

Мать ребёнка: Бовина Мария Степановна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Бовина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Бовина Мария Степановна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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