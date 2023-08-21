Асадулина Зухра Азгаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1968
Рождение ребёнка
12.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
05.09.1994
Сын: Мельников Руслан Сергеевич
Отец ребёнка: Мельников Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
09.02.1999
Сын: Мельников Рустам Сергеевич
Отец ребёнка: Мельников Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно