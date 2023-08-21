Асадулина Зухра Азгаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асадулина Зухра Азгаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЗМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1968

Отец: Асадулин Азгар Нурулинович

Мать: Мухаметдинова Нафиса Мухаметдиновна

Рождение ребёнка
12.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
05.09.1994

Сын: Мельников Руслан Сергеевич

Отец ребёнка: Мельников Сергей Васильевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1999

Сын: Мельников Рустам Сергеевич

Отец ребёнка: Мельников Сергей Васильевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Сергей Васильевич

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