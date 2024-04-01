Корюков Константин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорюков Константин Владимирович

Корюков Константин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

28.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Владимир Затеевич (Зотиков)

Мать: Корюкова Варвара Трофимовна (Трифоновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Анна Константиновна

Мать ребёнка: Корюкова Агрофена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Василий Константинович

Мать ребёнка: Корюкова Агрофена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Илья Константинович

Мать ребёнка: Корюкова Агрофена Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.12.1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.