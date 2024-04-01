Корюков Константин Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти28.12.1941
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Анна Константиновна
Мать ребёнка: Корюкова Агрофена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Василий Константинович
Мать ребёнка: Корюкова Агрофена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Илья Константинович
Мать ребёнка: Корюкова Агрофена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.12.1941