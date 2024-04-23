Alles (Gerock) Mathilde
Место рожденияMuehlhausendorf
Дата рождения08.02.1902
Дата смерти13.01.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Alles Ernst
Рождение ребёнка
20.03.1925
Дочь: Kunz (Alles) Lilly
Отец ребёнка: Alles Ernst
Рождение ребёнка
08.12.1926
Сын: Alles Harold
Отец ребёнка: Alles Ernst
Рождение ребёнка
25.10.1932
Дочь: Fröhlich (Alles) Irene
Отец ребёнка: Alles Ernst
Смерть
13.01.1990
Похороны
Неизвестно