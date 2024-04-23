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Alles (Gerock) Mathilde

Место рождения

Muehlhausendorf

Дата рождения

08.02.1902

Дата смерти

13.01.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Alles Ernst

Рождение ребёнка
20.03.1925

Дочь: Kunz (Alles) Lilly

Отец ребёнка: Alles Ernst

Рождение ребёнка
08.12.1926

Сын: Alles Harold

Отец ребёнка: Alles Ernst

Рождение ребёнка
25.10.1932

Дочь: Fröhlich (Alles) Irene

Отец ребёнка: Alles Ernst

Смерть
13.01.1990
Похороны
Неизвестно

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