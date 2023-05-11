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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Юдо Адам Леонтьевич
Отец ребёнка: Юдо Леон Иосифович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Юдо Демид Леонтьевич
Отец ребёнка: Юдо Леон Иосифович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Юдо Илья Леонтьевич
Отец ребёнка: Юдо Леон Иосифович
Рождение ребёнка
08.08.1827
Отец ребёнка: Юдо Леон Иосифович