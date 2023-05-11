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Рождение ребёнка
1802

Сын: Юдо Адам Леонтьевич

Отец ребёнка: Юдо Леон Иосифович

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Юдо Демид Леонтьевич

Отец ребёнка: Юдо Леон Иосифович

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Юдо Илья Леонтьевич

Отец ребёнка: Юдо Леон Иосифович

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.08.1827

Сын: Юдо Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Юдо Леон Иосифович

Карпиловка, Червенский район, Минская область