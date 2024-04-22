Митроченко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитроченко Андрей

Митроченко Андрей

Место рождения

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

До 1761

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1746

Сын: Митроченко Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Возможно брат Игнатий https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H7Q?i=439&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3... Показать все
Смерть
До 1761
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close