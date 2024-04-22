Митроченко Андрей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиДо 1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Рождение ребёнка
1746
Сын: Митроченко Дмитрий Андреевич
Возможно брат Игнатий https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H7Q?i=439&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3... Показать все
Смерть
До 1761