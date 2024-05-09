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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрин Матвей Куприянович
Отец ребёнка: Кудрин Куприян Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрин Данила Куприянович
Отец ребёнка: Кудрин Куприян Семенович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Кудрин Куприян Семенович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кудрин Кузьма Куприянович
Отец ребёнка: Кудрин Куприян Семенович