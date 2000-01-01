Красильникова Орина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Красильников Михаил Никитич
Отец ребёнка: Красильников Никита Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Красильников Максим Никитич
Отец ребёнка: Красильников Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно