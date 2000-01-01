Красильникова Орина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова Орина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Красильников Михаил Никитич

Отец ребёнка: Красильников Никита Иванович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Красильников Максим Никитич

Отец ребёнка: Красильников Никита Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
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