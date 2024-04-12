Аксенова (Дубских) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения26.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1974
Бракосочетание
29.06.1991
Разведены 27.05.1997 года
Рождение ребёнка
20.11.1991
Отец ребёнка: Аксенов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
28.05.1993
Отец ребёнка: Аксенов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
13.02.2009
Дочь: Аксенова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Бархатов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно