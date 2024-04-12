Аксенова (Дубских) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Дубских) Ольга Владимировна

Место рождения

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Дата рождения

26.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1974

Отец: Дубских Владимир Иванович

Мать: Дубских Татьяна Павловна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Бракосочетание
29.06.1991

Муж: Аксенов Юрий Николаевич

Разведены 27.05.1997 года
Рождение ребёнка
20.11.1991

Сын: Аксенов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Аксенов Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
28.05.1993

Сын: Аксенов Кирилл Юрьевич

Отец ребёнка: Аксенов Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
13.02.2009

Дочь: Аксенова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Бархатов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бархатов Алексей Николаевич

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