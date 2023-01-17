Дмитриевская Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевская Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриевский Дмитрий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриевский Дмитрий Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1987
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