Таныгин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1946
Дочь: Таныгина Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Никулина Мария Демидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таныгин Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Никулина Мария Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулина Мария Демидовна
Смерть
Неизвестно