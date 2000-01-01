Таныгин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таныгин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1946

Дочь: Таныгина Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Никулина Мария Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таныгин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Никулина Мария Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Мария Демидовна

Смерть
Неизвестно
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