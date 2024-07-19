Мамонова (Бердникова) (Мамонова) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1897
Дата смерти1970
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Бердникова Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Бердников Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Коростеленко (бердникова) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Бердников Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бердников Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Бердников Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бердников Николай Федорович
Отец ребёнка: Бердников Федор Игнатьевич
Смерть
1970