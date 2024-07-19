Мамонова (Бердникова) (Мамонова) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонова (Бердникова) (Мамонова) Мария Филипповна

Мамонова (Бердникова) (Мамонова) Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1897

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1897

Отец: Мамонов Филлип Елисеевич

Мать: Мамонова Акулина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Бердникова Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Бердников Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Коростеленко (бердникова) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Бердников Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бердников Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Бердников Иван Федорович

Отец ребёнка: Бердников Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бердников Николай Федорович

Отец ребёнка: Бердников Федор Игнатьевич

Смерть
1970

Мы используем куки для улучшения работы сайта.