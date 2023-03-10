Годовалова (Кузнецова) Полина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.03.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Федоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Федоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.03.1972