Годовалова (Кузнецова) Полина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГодовалова (Кузнецова) Полина Яковлевна

Годовалова (Кузнецова) Полина Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Яков Захарович

Мать: Кузнецова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Федоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Федоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.03.1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close