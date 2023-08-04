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Петр
Петр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1827
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Евдоким
Около 1773 г.р.
Мать
Марфа (1786)
1779 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Евдоким
Мать:
Марфа (1786)
Смерть
Неизвестно
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