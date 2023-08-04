Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр

Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Евдоким

Мать: Марфа (1786)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close