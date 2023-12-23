Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

1938 г.р.

Дети

1991 г.р.

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1963

Отец: Александр

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
24.11.1991

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Мария

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