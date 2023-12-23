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Михаил
Михаил
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.1963
Пол
Мужской
Отец
Александр
Мать
Ольга
1938 г.р.
Дети
Татьяна
1991 г.р.
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1963
Отец:
Александр
Мать:
Ольга
Рождение ребёнка
24.11.1991
Дочь:
Татьяна
Мать ребёнка:
Мария
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