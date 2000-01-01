Вшивцев Ульян Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Вшивцев Андрей Анисимович
Мать: Вшивцева Васса Иванова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Устиния Ульяновна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Вшивцев Василий Ульянович
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Васса Ульяновна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Евдокия Ульяновна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анна Яковлева
Смерть
1802