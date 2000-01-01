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Вшивцев Ульян Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Вшивцев Андрей Анисимович

Мать: Вшивцева Васса Иванова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Устиния Ульяновна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Вшивцев Василий Ульянович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Васса Ульяновна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Евдокия Ульяновна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Вшивцев Зоть Ульянович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Вшивцев Ефим Ульянович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анна Яковлева

Смерть
1802
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