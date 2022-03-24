Попова Софья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Софья Максимовна

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

24.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.2022

Отец: Попов Максим Андреевич

Мать: Степанова Екатерина Александровна

Киров, город Киров, Кировская область
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