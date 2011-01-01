(Никулин) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Никулин Петр
Рождение ребёнка
1935
Сын: Никулин Федор
Отец ребёнка: Никулин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Никулин Петр
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР