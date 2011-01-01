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(Никулин) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Никулин Петр

Рождение ребёнка
1935

Сын: Никулин Федор

Отец ребёнка: Никулин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Никулин Петр

с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, СССР
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