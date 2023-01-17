Крашенинникова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Егоров Иван Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1937
Сын: Кучеров Валентин Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.08.1940
Дочь: Онищук Людмила Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно