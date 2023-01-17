Крашенинникова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинникова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Егоров Иван Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1937

Сын: Кучеров Валентин Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.08.1940

Дочь: Онищук Людмила Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
Неизвестно
Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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