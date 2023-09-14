Полынцев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полынцев Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полынцев Михаил Данилович

Мать: Полынцева Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
18.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полынцева Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
06.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полынцева Тамара Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полынцева Тамара Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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