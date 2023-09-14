Полынцев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полынцева Тамара Сергеевна
Рождение ребёнка
06.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полынцева Тамара Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно