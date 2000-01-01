Карпенко Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1951

Отец: не указан

Мать: Тетерина Евфросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
07.08.1972

Сын: Карпенко Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Карпенко Евгений

Рождение ребёнка
12.08.1976

Дочь: Карпенко Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Карпенко Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Евгений

Смерть
Неизвестно
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