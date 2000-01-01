Карпенко Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1951
Отец: не указан
Рождение ребёнка
07.08.1972
Сын: Карпенко Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Карпенко Евгений
Рождение ребёнка
12.08.1976
Дочь: Карпенко Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Карпенко Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпенко Евгений
Смерть
Неизвестно