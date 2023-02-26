Суляймин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Муслимя Усманова
Отец ребёнка: Усман Сафаров
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Сяхибя Усманова
Отец ребёнка: Усман Сафаров
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мягди Усманов
Отец ребёнка: Усман Сафаров
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мягдян Усманов
Отец ребёнка: Усман Сафаров
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бермелей Усманов
Отец ребёнка: Усман Сафаров
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ибрагим Усманов
Отец ребёнка: Усман Сафаров
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Зулейха Усманова
Отец ребёнка: Усман Сафаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усман Сафаров
Смерть
Неизвестно