Суляймин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суляймин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Муслимя Усманова

Отец ребёнка: Усман Сафаров

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Сяхибя Усманова

Отец ребёнка: Усман Сафаров

Рождение ребёнка
1798

Сын: Мягди Усманов

Отец ребёнка: Усман Сафаров

Рождение ребёнка
1804

Сын: Мягдян Усманов

Отец ребёнка: Усман Сафаров

Рождение ребёнка
1808

Сын: Бермелей Усманов

Отец ребёнка: Усман Сафаров

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ибрагим Усманов

Отец ребёнка: Усман Сафаров

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Зулейха Усманова

Отец ребёнка: Усман Сафаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усман Сафаров

Смерть
Неизвестно
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