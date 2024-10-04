Яскин Николай Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яскин Николай Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Рождение ребёнка
29.09.1923

Сын: Яскин Трофим Николаевич

Мать ребёнка: Пелагия Митрофановна

Какуй, Иркутский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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