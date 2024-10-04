Яскин Николай Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Рождение ребёнка
29.09.1923
Мать ребёнка: Пелагия Митрофановна
Какуй, Иркутский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно