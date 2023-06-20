Bugrov Matvey Kondratov — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bugrov Matvey Kondratov

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1883 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1883

Сын: Dmitriy

Мать ребёнка: Daria

Смерть
Неизвестно