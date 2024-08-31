Жуйков Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
23.05.1916
Дочь: Глухих (Жуйкова) Гликерия Борисовна
Мать ребёнка: Жуйкова (Демакова) Прасковья Титовна
Военная служба
С ?.06.1916 по 17.03.1917 ст.
Первая мировая война; Ратник; 254-ый пехотный запасной полк Выбыл вследствие болезни 17.03.1917
Смерть
Неизвестно
Котельнич, город Котельнич, Кировская область