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Жуйков Борис Васильевич

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Место рождения

Мальцево, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Жуйков Василий Павлович

Мать: Жуйкова Екатерина Ефимовна

Мальцево, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1916

Дочь: Глухих (Жуйкова) Гликерия Борисовна

Мать ребёнка: Жуйкова (Демакова) Прасковья Титовна

Мальцево, Котельнический уезд, Вятская губерния
Военная служба
С ?.06.1916 по 17.03.1917 ст.
Первая мировая война; Ратник; 254-ый пехотный запасной полк Выбыл вследствие болезни 17.03.1917
Смерть
Неизвестно
Котельнич, город Котельнич, Кировская область

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