Чвырин Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чвырина Елена Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чвырина Елена Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чвырина Елена Захаровна
Смерть
Неизвестно