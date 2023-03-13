Чвырин Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧвырин Александр Фёдорович

Чвырин Александр Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чвырина Елена Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чвырина Елена Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чвырина Елена Захаровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close