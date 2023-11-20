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(Вилягжанина) Софья Нефедова
(Вилягжанина) Софья Нефедова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1740
Пол
Женский
Отец
Вилягжанин Нефед Денисов
1717 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец:
Вилягжанин Нефед Денисов
Мать: не указана
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