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Нуруллин Галимзян

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галимзянова) Фидания

Мать ребёнка: (Гарифуллина) Ркия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гарифуллина) Ркия

Смерть
Неизвестно

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